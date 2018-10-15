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    «Эстония» — «Венгрия»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Эстония — Венгрия (15.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Венгрии
    В 21:45 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Эстония» — «Венгрия».

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    Последний матч между собой: «Венгрия» — «Эстония» 5:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эстония»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Эстония» — «Венгрия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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