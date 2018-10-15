Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2018)

Составы команд:
«Босния и Герцеговина»: Ibrahim Sehic, Eldar Civic, Огнен Враньеш, Тони Шунич, Эрвин Зуканович, Мухамед Бешич, Миралем Пьянич, Elvis Saric, Edin Visca, Haris Duljevic, Эдин Джеко.
«Северная Ирландия»: Bailey Peacock-Farrell, Jamal Lewis, Джонни Эванс, Патрик Макнейр, Крэйг Кэткарт, G.Saville, Стивен Дэвис, Оливер Норвуд, L.Boyce, Корри Эванс, Стюарт Даллас.
Предыдущий матч соперников: «Северная Ирландия» — «Босния и Герцеговина» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Босния и Герцеговина» со счетом 6:0. 0