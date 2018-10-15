Босния и Герцеговина — Северная Ирландия (15.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Северная Ирландия» — «Босния и Герцеговина» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Босния и Герцеговина»).

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