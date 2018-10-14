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    «Румыния» — «Сербия»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Румыния — Сербия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2018)

    Лига наций Сборная Румынии Сборная Сербии
    В 16:00 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Румыния» — «Сербия».

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    Последний матч между собой: «Сербия» — «Румыния» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Румыния»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Румыния» — «Сербия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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