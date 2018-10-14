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    «Россия» — «Турция». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Россия — Турция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.10.2018)

    Лига наций Сборная России Сборная Турции
    В 19:00 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Россия» — «Турция».

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    Составы команд:

    «Россия»: Guilherme, Mario Fernandes, Роман Нойштедтер, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Ионов, Артём Дзюба.

    «Турция»: Синан Болат, H.A.Kaldirim, S.Aziz, Caglar Soyuncu, Mehmet Zeki Celik, O.Yokuslu, Огузхан Озьякуп, Хакан Чалханоглу, Mahmut Tekdemir, Cengiz Under, Дженк Тосун.

    Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Россия» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 0:1. 0

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