Россия — Турция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.10.2018)

Составы команд:
«Россия»: Guilherme, Mario Fernandes, Роман Нойштедтер, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Ионов, Артём Дзюба.
«Турция»: Синан Болат, H.A.Kaldirim, S.Aziz, Caglar Soyuncu, Mehmet Zeki Celik, O.Yokuslu, Огузхан Озьякуп, Хакан Чалханоглу, Mahmut Tekdemir, Cengiz Under, Дженк Тосун.
Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Россия» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 0:1. 0