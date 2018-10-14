Польша — Италия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.10.2018)

Составы команд:
«Польша»: Войцех Щенсны, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca, Камил Глик, Bartosz Bereszynski, Jacek Goralski, Кароль Линетти, Damian Szymanski, Пётр Зелиньский, Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски.
«Италия»: Gianluigi Donnarumma, Джорджо Кьеллини, Кристиано Бираги, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти, Жоржиньо, Nicolo Barella, Лоренцо Инсинье, Federico Chiesa, Федерико Бернардески.
Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Польша» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0