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    «Польша» — «Италия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Польша — Италия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.10.2018)

    Лига наций Сборная Польши Сборная Италии
    В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Польша» — «Италия».

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    Составы команд:

    «Польша»: Войцех Щенсны, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca, Камил Глик, Bartosz Bereszynski, Jacek Goralski, Кароль Линетти, Damian Szymanski, Пётр Зелиньский, Аркадиуш Милик, Роберт Левандовски.

    «Италия»: Gianluigi Donnarumma, Джорджо Кьеллини, Кристиано Бираги, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти, Жоржиньо, Nicolo Barella, Лоренцо Инсинье, Federico Chiesa, Федерико Бернардески.

    Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Польша» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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