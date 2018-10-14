Модрич планирует покинуть «Реал»

Хорватский полузащитникпо-прежнему хочет покинуть клуб, утверждает Corriere dello Sport.

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По данным издания, футболист не нашел общего языка с главным тренером команды Хуленом Лопетеги, а также имеет разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом.

Прошлым летом Модрич мог перейти в «Интер», но «Реал» отказался продавать лидера сборной Хорватии.

В настоящий момент в Мадриде готовы расстаться с хавбеком, если его место займет кто-то из звезд «ПСЖ» — Килиан Мбаппе или Неймар.

В нынешнем сезоне на счету Модрича 11 матчей и два ассиста во всех турнирах. 0