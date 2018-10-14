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    Модрич планирует покинуть «Реал»

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    Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич по-прежнему хочет покинуть клуб, утверждает Corriere dello Sport.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    По данным издания, футболист не нашел общего языка с главным тренером команды Хуленом Лопетеги, а также имеет разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом.

    Прошлым летом Модрич мог перейти в «Интер», но «Реал» отказался продавать лидера сборной Хорватии.

    В настоящий момент в Мадриде готовы расстаться с хавбеком, если его место займет кто-то из звезд «ПСЖ»Килиан Мбаппе или Неймар.

    В нынешнем сезоне на счету Модрича 11 матчей и два ассиста во всех турнирах. 0

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