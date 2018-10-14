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    «Израиль» — «Албания»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Израиль — Албания (14.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Албании
    В 21:45 в лиге C группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Израиль» — «Албания».

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    Последний матч между собой: «Албания» — «Израиль» 1:0 (полная статистика встреч).

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    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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