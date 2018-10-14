Сборная Азербайджана сыграла вничью с Мальтой

Сборнаясыграла вничью с командойв матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча лиги D группы 3, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Роуэна Муската. Хозяева отыгрались на 53-й минуте усилиями Араза Абдуллаева.

В другом этой же группы сборная Фарерских островов сыграла вничью с Косово - 1:1.

Первый гол забил полузащитник Косово Милот Рашица на 9-й минуте. На 50-й минуте хавбек Фарерских островов Рене Йонсен сравнял счет.

Лига D группа 3:

1. Косово — 8 очков

2. Азербайджан — 6

3. Фарерские острова — 4

4. Мальта — 2 0