Сборная Азербайджана сыграла вничью с Мальтой

Футболисты сборной Азербайджана
1news.az
Встреча лиги D группы 3, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 1:1.
На 37-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Роуэна Муската. Хозяева отыгрались на 53-й минуте усилиями Араза Абдуллаева.
В другом этой же группы сборная Фарерских островов сыграла вничью с Косово - 1:1.
Первый гол забил полузащитник Косово Милот Рашица на 9-й минуте. На 50-й минуте хавбек Фарерских островов Рене Йонсен сравнял счет.
Лига D группа 3:
1. Косово — 8 очков
2. Азербайджан — 6
3. Фарерские острова — 4
4. Мальта — 2 0