Словакия — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2018)

Составы команд:
«Словакия»: Martin Dubravka, Петер Пекарик, Мартин Шкртел, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Ondrej Duda, Марек Хамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Stanislav Lobotka, Адам Немец.
«Чехия»: Томаш Вацлик, Павел Кадержабек, Ondrej Celustka, Теодор Гебре Селасси, Якуб Брабец, Jaromir Zmrhal, Боржек Дочкал, Tomas Soucek, M.Vydra, Давид Павелка, M.Krmencik.
Предыдущий матч соперников: «Словакия» — «Чехия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0