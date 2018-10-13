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    «Норвегия» — «Словения»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Норвегия — Словения (13.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций
    В 19:00 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Норвегия» — «Словения».

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    Последний матч между собой: «Словения» — «Норвегия» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Норвегия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Норвегия» — «Словения». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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