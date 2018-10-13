Норвегия — Словения (13.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:00 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Словения» — «Норвегия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Норвегия»).

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