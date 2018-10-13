Нидерланды — Германия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2018)

Составы команд:
«Нидерланды»: Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, M.D.Roon, Frenkie de Jong, Жоржиньо Вейналдум, Steven Bergwijn, Мемфис Депай, Райан Бабель.
«Германия»: Мануэль Нойер, Йонас Гектор, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Тони Кроос, Тимо Вернер, Эмре Джан, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Mark Uth.
Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Нидерланды» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 0:1. 0