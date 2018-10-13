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    «Нидерланды» — «Германия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Нидерланды — Германия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2018)

    Лига наций Сборная Германии
    В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Нидерланды» — «Германия».

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    Составы команд:

    «Нидерланды»: Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, M.D.Roon, Frenkie de Jong, Жоржиньо Вейналдум, Steven Bergwijn, Мемфис Депай, Райан Бабель.

    «Германия»: Мануэль Нойер, Йонас Гектор, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Тони Кроос, Тимо Вернер, Эмре Джан, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Mark Uth.

    Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Нидерланды» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 0:1. 0

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