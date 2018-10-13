«Монако» объявил о назначении нового главного тренера

«Монако» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

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Соглашение клуба с 41-летним специалистом рассчитано до июня 2021 года.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить "Монако" за возможность стать тренером в клубе, который является для меня особенным.

Очень рад возвращению в "Монако". С нетерпением жду вызовов на новом поприще, знакомства с игроками и начала совместной работы», — сказал Анри.

Ранее стало известно, что Анри покинет тренерский штаб сборной Бельгии, где он работал помощником Роберто Мартинеса.

На этой неделе «монегаски» отправили в отставку Леонарду Жардима, занимавшего пост главного тренера с 2014 года.

«Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. 0