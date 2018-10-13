СМИ: бельгийская прокуратура расследует трансфер Ханни в «Спартак»

Бельгийская прокуратура заинтересовалась трансфером алжирского полузащитникаизв зимнее трансферное окно.

Переход полузащитника стал одним из эпизодов в расследовании о масштабных махинациях в бельгийском футболе.

«По делу о махинациях всплывает имя арестованного футбольного агента Моги Баята, который обвиняется в получении взяток за организацию трансферов некоторых игроков. В частности, в деле упоминается переход Софьяна Ханни из "Андерлехта" в московский "Спартак", а также трансфер Генри Оньекуры из "Эйпена" в "Эвертон" (Англий), — отмечается в статье газеты Libre Belgique.

Напомним, Ханни перешел в московский "Спартак" из "Андерлехта" в январе за 8 милллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 5 матчей в РПЛ. 0