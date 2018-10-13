Грузия разгромила Андорру в матче Лиги наций

Футболисты сборной Грузии
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В составе грузинской команды дублем отметился Валерий Казаишвили, еще один забитый мяч на счету Джабы Канкавы.
В параллельной игре этой группы сборная Казахстана не сумела обыграть команду Латвии — 1:1.
У латвийской команды голом отметился Артур Карашаускас. У казахской сборной отличился Бактийор Зайнутдинов.
Грузинская команда имеет девять очков после трех встреч и занимает первую строчку в турнирной таблице. Другие сборные набрали по два балла. 0