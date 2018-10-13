ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матч Хорватия — АнглияОпять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
  • 20:04
    • «Спартак» обыграл на выезде «Торпедо»
  • 19:35
    • «Ак Барс» разгромил «Сочи» в Казани
  • 17:25
    • Чорич не пустил Федерера в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 17:10
    • ФНЛ: «Тамбов» обыграл «Спартак-2» и другие результаты
  • 15:36
    • «Томь» дожала «Сочи»
    Все новости спорта

    Грузия разгромила Андорру в матче Лиги наций

    Лига наций
    Сборная Грузии дома добилась крупной победы над командой Андорры в матче группы 1 лиги D в Лиге наций — 3:0.

    Футболисты сборной Грузии
    Футболисты сборной Грузии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе грузинской команды дублем отметился Валерий Казаишвили, еще один забитый мяч на счету Джабы Канкавы.

    В параллельной игре этой группы сборная Казахстана не сумела обыграть команду Латвии — 1:1.

    У латвийской команды голом отметился Артур Карашаускас. У казахской сборной отличился Бактийор Зайнутдинов.

    Грузинская команда имеет девять очков после трех встреч и занимает первую строчку в турнирной таблице. Другие сборные набрали по два балла. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru
  • Вчера в 06:51
    •
  • Прогноз
  • Ирландия — Дания
  • 2.65
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгрома нового не будет, но «трешку» Дания добудет
  • Ирландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Рейтинг всему голова
  • Нидерланды — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Причем здесь Ленин или равенство в Лиге «С»
  • Румыния — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября 20:140
  • 21:28
    • Сборная Норвегии минимально обыграла Словению
  • 21:16
    • Грузия разгромила Андорру в матче Лиги наций
  • 18:29
    • Чехия обыграла Словакию в Лиге наций
    Жардим четыре года возглавлял «Монако» Футбол Жардим не виноват в неудачах «Монако»Реакция прессы на увольнение наставника в княжеском клубе 02:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?
  • 4.77
    •
  • 21:41
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Нижним Новгородом» в Лиге ВТБ
  • 21:00
    • Гибралтар одержал первую победу в официальном матче
  • 20:43
    • Защитник «Барселоны» из-за травмы пропустит около месяца
    Кай Хаверц Футбол Вундеркинды из Германии. О них нужно знатьСкоро они пополнят команду Йоахима Лева Вчера в 18:120
  • 16:24
    • Экс-тренер «Ливерпуля» может сменить Бенитеса в «Ньюкасле»
  • 16:08
    • Защитник «Спартака» вернулся к тренировкам в общей группе
  • 15:55
    • ФНЛ: минимальная победа «Луча», ничья в Новосибирске
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие