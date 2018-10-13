Кассано вновь завершил карьеру

Итальянский нападающийвновь объявил о завершении карьеры.

Антонио Кассано sampdoria.it 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Настал день, когда ты принимаешь решение, что теперь всё точно подошло к концу. Благодарю "Виртус Энтелла" и президента клуба за предоставленную возможность. Желаю клубу всего наилучшего.

В последние дни я осознал, что психологически больше не могу регулярно тренироваться. Для игры в футбол необходимы страсть и талант, но превыше всего — решительность, а у меня на данный момент другие приоритеты. Хочу поблагодарить всех друзей и партнеров по команде, с которыми работал в прошлые годы. Благодарю соперников, тренеров и директоров — даже тех, с которыми у меня были споры. Наконец, хочу поблагодарить болельщиков — своих и команд соперников, потому что без них футбола бы не было», — цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, 7 октября 36-летний Кассано решил возобновить карьеру и приступил к тренировкам клубе «Виртус Энтелла» из Серии С.

Летом 2017 года Кассано уже объявлял о завершении карьеры, причем через несколько дней после подписания контракта с «Вероной». 0