Болгария одержала волевую победу над Кипром

Сборнаяобыгралав матче группового турнира Лиги наций со счетом 2:1 (0:1).

В концовке первого тайма счет открыл киприот Григорис Кастанос, но во второй половине встречи победу болгарам принесли голы Кирилла Десподова и Тодора Неделева. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провел на поле 84 минуты.

Победа позволила болгарам возглавить группу 3 в Лиге С с 9 очками. Кипр с тремя набранными пунктами идет третьим.

В следующем матче турнира Болгария 16 октября в гостях сыграет против команды Норвегии, а Кипр в тот же день на выезде встретится со Словенией.