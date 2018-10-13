Болгария одержала волевую победу над Кипром

Кирилл Десподов
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В концовке первого тайма счет открыл киприот Григорис Кастанос, но во второй половине встречи победу болгарам принесли голы Кирилла Десподова и Тодора Неделева. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провел на поле 84 минуты.
Победа позволила болгарам возглавить группу 3 в Лиге С с 9 очками. Кипр с тремя набранными пунктами идет третьим.
В следующем матче турнира Болгария 16 октября в гостях сыграет против команды Норвегии, а Кипр в тот же день на выезде встретится со Словенией.
Лига наций C. Группа 3
Болгария — Кипр — 2:1 (0:1)
Голы: Кастанос, 41 (0:1). Десподов, 59 (1:1). Неделев, 68 (2:1)Болгария: Илиев, Занев, Бодуров, Недялков, С.Попов, И.Попов (Василев, 83), Костадинов, Неделев, Славчев, Десподов (Божиков, 74), Краев (Миланов, 57)Кипр: Панаги, Меркис, Деметриу, Иоанну (Христофи, 72), Лаифис, Кусулос, Авраам, Артиматас, Кастанос (Маргаса, 65), Сотириу, Папулис (Рушиас, 75)Предупреждения: Кусулос, 39. Костадинов, 79. Маргаса, 89. Божиков, 90+3