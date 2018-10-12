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    Полузащитник заявил о планах покинуть «Арсенал» летом 2019 года

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    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи заявил, что покинет лондонский клуб летом 2019 года.

    Аарон Рэмзи
    Аарон Рэмзи
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    По окончании сезона футболист сборной Уэльса станет свободным агентом.

    «Конечно, я останусь в клубе до конца сезона, ведь у меня действующий контракт с "Арсеналом". Приложу все усилия, чтобы добиться чего-то особенного.

    Что касается разочарования, то решение принял клуб. В футболе все может случиться», — цитирует Рэмзи Goal.com.

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    Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. Ранее появилась информация, что им интересуются «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». 0

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