Полузащитник заявил о планах покинуть «Арсенал» летом 2019 года

Полузащитник «Арсенала»заявил, что покинет лондонский клуб летом 2019 года.

По окончании сезона футболист сборной Уэльса станет свободным агентом.

«Конечно, я останусь в клубе до конца сезона, ведь у меня действующий контракт с "Арсеналом". Приложу все усилия, чтобы добиться чего-то особенного.

Что касается разочарования, то решение принял клуб. В футболе все может случиться», — цитирует Рэмзи Goal.com.

Календарь и таблица АПЛ

Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. Ранее появилась информация, что им интересуются «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». 0