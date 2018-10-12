Хорватия — Англия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2018)

Составы команд:
«Хорватия»: Dominik Livakovic, Деян Ловрен, Тин Едвай, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Иван Перишич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Aндрей Крамарич, Лука Модрич, Анте Ребич.
«Англия»: Jordan Pickford, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Гарри Магир, Бен Чилвелл, Эрик Дайер, Росс Баркли, Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд.
Предыдущий матч соперников: «Хорватия» — «Англия» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0