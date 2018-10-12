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    «Хорватия» — «Англия»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Хорватия — Англия (12.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Хорватии Сборная Англии
    В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Хорватия» — «Англия».

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    Последний матч между собой: «Хорватия» — «Англия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Хорватия» — «Англия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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