Бельгия — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2018)

Составы команд:
«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален, Венсан Компани, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Томас Менье, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс.
«Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Михаэль Ланг, Рикардо Родригес, Фабиан Лукас Шёр, Remo Freuler, Гранит Джака, Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, Харис Сеферович.
Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Бельгия» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 3:0. 0