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    «Бельгия» — «Швейцария». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бельгия — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2018)

    Лига наций Сборная Бельгии Сборная Швейцарии
    В 21:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Бельгия» — «Швейцария».

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    Составы команд:

    «Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Томас Вермален, Венсан Компани, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Томас Менье, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс.

    «Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Михаэль Ланг, Рикардо Родригес, Фабиан Лукас Шёр, Remo Freuler, Гранит Джака, Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, Харис Сеферович.

    Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Бельгия» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 3:0. 0

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