Австрия — Северная Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2018)

Составы команд:
«Австрия»: Хайнц Линднер, Andreas Ulmer, Мартин Хинтереггер, Себастьян Прёдль, Stefan Lainer, Штефан Ильзанкер, Марсель Забитцер, Peter Zulj, V.Lazaro, Марко Арнаутович, G.Burgstaller.
«Северная Ирландия»: Bailey Peacock-Farrell, Jamal Lewis, Джонни Эванс, Патрик Макнейр, Крэйг Кэткарт, G.Saville, Стивен Дэвис, Оливер Норвуд, Шейн Фергюсон, Стюарт Даллас, Джош Мадженнис.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0