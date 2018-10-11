Россия — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.10.2018)

Составы команд:
«Россия»: Guilherme, Mario Fernandes, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Георгий Джикия, Денис Черышев, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Алексей Ионов, Артём Дзюба.
«Швеция»: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон-Линделоф, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинсон, Себастьян Ларссон, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, V.Claesson, Маркус Берг, Isaac Kiese Thelin.
Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Россия» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0