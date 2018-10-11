Польша — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.10.2018)

Составы команд:
«Польша»: Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Jan Bednarek, Камил Глик, Bartosz Bereszynski, Гжегож Крыховяк, Пётр Зелиньский, Rafal Kurzawa, M.Klich, Роберт Левандовски, Krzysztof Piatek.
«Португалия»: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Ruben Dias, Mario Rui, Вилльям Карвалью, Пицци, Рубен Невеш, Брума, Andre Silva, Силва Родриго.
Предыдущий матч соперников: «Польша» — «Португалия» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Польша» со счетом 2:1. 0