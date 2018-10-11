Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Полузащитник «Краснодара»признан лучшим футболистом команды в сентябре по версии болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

По итогам голосования на сайте «горожан» шведский атакующий полузащитник набрал почти 40 процентов голосов.

Второе место занял вратарь Станислав Крицюк, а тройку лучших замкнул нападающий Ари.

В прошлом месяце шведский футболист провел в составе «Краснодара» в РПЛ четыре матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

По итогам 10 туров «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. 0