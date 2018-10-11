Черногория — Сербия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.10.2018)

Составы команд:
«Черногория»: Danijel Petkovic, Filip Stojkovic, Zarko Tomasevic, Marko Vesovic, Марко Симич, Никола Вукчевич, Стефан Йоветич, V.Jovovic, Aleksandar Scekic, Adam Marusic, Фатош Бечирай.
«Сербия»: Marko Dmitrovic, Антонио Рукавина, Милан Родич, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Nemanja Maksimovic, Andrija Zivkovic, Душан Тадич, Mijat Gacinovic, Sasa Lukic, Александар Митрович.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 1:0. 0