Терри может возглавить клуб из Чемпионшипа

Экс-защитникможет стать новым главным тренером

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Как сообщает The Independent, Терри — основной кандидат на замену отправленному в отставку Стиву Брюсу.

Ранее руководство «Астон Виллы» также рассматривало кандидатуру Тьерри Анри, но француз теперь может возглавить «Монако».

Напомним, 37-летний Терри несколько дней назад объявил о завершении игровой карьеры. В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу».

В текущем сезоне «Астон Вилла» набрала 15 очков в 12 турах Чемпионшипа и занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. 0