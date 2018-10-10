«Милан» выиграл борьбу за талантливого бразильца

достиг договоренности со трансфере бразильского полузащитника

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Как сообщает Globo Esporte, «Милан» выиграл борьбу за бразильца у «Барселоны» и ПСЖ.

За 21-летнего футболиста «россонери» заплатят 35 миллионов евро плюс бонусы.

Ожидается, что Пакета присоединится к «Милану» в январе, когда в Европе откроется трансферное окно. На этой неделе бразилец пройдет в миланском клубе медосмотр.

В текущем сезоне бразильской Серии А хавбек принял участие в 24 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В сентябре Пакета дебютировал в составе сборной Бразилии. 0