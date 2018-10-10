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    «КамАЗ» — «Челябинск»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

    КамАЗ — Челябинск (10.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России КамАЗ
    В 18:30 в игре зоны Урал-Приволжье второго дивизиона первенства России по футболу начнётся матч «КамАЗ» — «Челябинск».

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    Последний матч между собой: «Челябинск» — «КамАЗ» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «КамАЗ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «КамАЗ» — «Челябинск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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