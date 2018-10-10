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    «Иртыш Омск» — «Зенит Иркутск»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Иртыш Омск — Зенит Иркутск: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.10.2018)

    Футбол России
    В 16:00 в матче второго дивизиона российского футбола начнётся матч «Иртыш Омск» — «Зенит Иркутск».

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    Последний матч между собой: «Зенит Иркутск» — «Иртыш Омск» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Иртыш Омск» — «Зенит Иркутск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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