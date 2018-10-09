РПЛ осудила поведение Кокорина и Мамаева

на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно инцидентов с участием нападающегои полузащитника

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«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане. Футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Их компания «кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания».

Футболистам сделал замечание один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, в том числе бросая в него стулья. Пака также назвали «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там. 0