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    Черчесов назвал желаемое место работы

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хотел бы поработать в мюнхенской «Баварии».

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Об этом Черчесов сказал в эфире программы «Познер».

    «В главной команде страны я уже работаю, в "Спартаке" уже работал. А дальше — как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как я знаю немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал "Баварию" из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать», — сказал Черчесов.

    Напомним, Черчесов выступал в Германии в качестве футболиста за дрезденское «Динамо».

    Со сборной Германии Черчесов дошел до четвертьфинала ЧМ-2018, а со «Спартаком» становился серебряным призером чемпионата России. 0

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