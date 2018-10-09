Буффон: Могу завершить карьеру через полгода, а могу и через десять лет

Итальянский голкиперпока не определился, когда будет завершать игровую карьеру.

«Несколько лет назад я уже сделал ошибку, когда установил для себя предел — думал, что остановлюсь в 35 лет, но некоторые обстоятельства заставили меня продолжать играть. В 38 лет я думал, что 40 лет станут для меня пределом, но сегодня я все еще выхожу на поле. Могу уйти через шесть месяцев, год или десять лет. Не хочу спрашивать и знать, когда закончу. Знаю, что этот момент наступит, но конец карьеры не будет неожиданностью», — цитирует Буффона L'Equipe.

Напомним, в январе Буффону исполнится 41 год. Его текущее соглашение с ПСЖ рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне на счету Буффона 5 матчей за ПСЖ. 0