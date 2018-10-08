СМИ: Будущее Лопетеги решится 28 октября

Главный тренер «Реала»может покинуть свой пост уже в этом месяце, информирует AS.

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По информации издания, у специалиста состоялся разговор с руководством клуба после того, как «сливочные» проиграли «Алавесу» (0:1) в матче чемпионата Испании.

Будущее Лопетеги решится по итогам встречи с «Барселоной» 28 октября. Если «Реал» проиграет, то экс-наставника сборной Испании отправят в отставку.

Отметим, что до игры с «Барселоной» мадридцы сыграют с «Леванте» и «Викторией», но даже победы над этими командами ничего не гарантируют наставнику.

Главными претендентами на смену Лопетеги считаются Сантьяго Солари, тренирующий «Кастилью», и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из «Челси». 0