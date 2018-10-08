Дзюба поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным

Нападающий сборной России и «Зенита»поделился мнением о завершении карьеры в национальной команде вратарем ЦСКА

«Если честно, я до конца не мог поверить, пока уже официально... Много людей писало, журналистов, чтобы прокомментировал, но я не стал ничего комментировать или писать. В небольшом шоке находился, честно говоря. До конца не могу поверить, что это произошло.

Мне кажется, Игорь всем все доказал. В любом случае, он легенда. И мне кажется, может, это громко будет сказано, но он лучший вратарь в истории России так уж точно.

За все время — наряду со Львом Яшиным. Со временем, думаю, к этому все придут, потому что он действительно внес огромный вклад — с 16 лет играть на таком высоком уровне. И по сей день он играет в Лиге чемпионов и везде, и за сборную...

Игорю спасибо огромное, может, еще передумает. В любом случае, Игорь, всегда жду тебя в сборной. Очень уважаю его и очень тепло к нему отношусь», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. 0