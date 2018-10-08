ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милан ШкриньярТрансферный дайджест. 2-8 октября
  • 17:06
    • СМИ: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве
  • 16:41
    • «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире
  • 16:08
    • СМИ: Будущее Лопетеги решится 28 октября
  • 13:48
    • CAS признал виновным Воеводу в манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014
  • 13:33
    • «Анжи» обратился к ЦСКА с просьбой поменяться кругами
    Все новости спорта

    Дзюба поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным

    Сборная России Футбол России ЦСКА
    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о завершении карьеры в национальной команде вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Если честно, я до конца не мог поверить, пока уже официально... Много людей писало, журналистов, чтобы прокомментировал, но я не стал ничего комментировать или писать. В небольшом шоке находился, честно говоря. До конца не могу поверить, что это произошло.

    Мне кажется, Игорь всем все доказал. В любом случае, он легенда. И мне кажется, может, это громко будет сказано, но он лучший вратарь в истории России так уж точно.

    За все время — наряду со Львом Яшиным. Со временем, думаю, к этому все придут, потому что он действительно внес огромный вклад — с 16 лет играть на таком высоком уровне. И по сей день он играет в Лиге чемпионов и везде, и за сборную...

  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России
  • Читайте по теме

    • Игорю спасибо огромное, может, еще передумает. В любом случае, Игорь, всегда жду тебя в сборной. Очень уважаю его и очень тепло к нему отношусь», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
  • 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Коламбус» — «Колорадо»
  • 2.01
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Московское «Динамо» должно обыграть «Торпедо» на своем льду
  • «Динамо Москва» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Анахайм» может продлить серию побед в игре с «Детройтом»
  • «Анахайм» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Авангард» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Бенедикт Хеведес Футбол Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»Реакция СМИ на результат московского дерби 00:510
  • 11:44
    • Стала известна первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»
  • 10:13
    • Свечников признан лучшим игроком матча «Каролины»
  • 09:47
    • Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP
    Илья Ковальчук Хоккей НХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол СвечниковаРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 08:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Баталии в КХЛ и НХЛ
  • 4.37
    •
  • 18:02
    • Павлюченкова — во втором круге турнира в Линце
  • 17:49
    • Дзюба поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным
  • 17:34
    • Четыре футболиста не участвуют в тренировке сборной России
    Артем Дзюба Футбол Увеличенный отрыв. «Зенит» устраняет конкурентовСМИ — о победе «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» Вчера в 22:380
  • 09:28
    • Касаткина, Шарапова и Макарова потеряли позиции в рейтинге WTA
  • 08:29
    • Российская бобслеистка Сергеева оправдана в допинговом деле
  • 08:13
    • Российские волейболистки обыграли Болгарию на ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие