Зенит — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.10.2018)

В 16:30 в РФПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «Краснодар» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Зенит»).

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