«Зенит» — «Краснодар»: счет матч 2:1, обзор голов

В матче 10-го тура РПЛ дома удержал победу надсо счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 50-й минуте Кокорин начал атаку, отдал пас слева на Дриусси, тот мягко навесил в район вратарской, где Артем Дзюба головой переправил мяч в нижний угол. 1:0.

Спустя 15 минут «Зенит» удвоил преимущество. За перехватом в центре поля последовал тонкий пас Кокорина на Роберта Мака, который выбежал один на один с голкипером. 2:0.

Гости смогли отыграть лишь один гол. На 81-й минуте Павел Мамаев был точен с одиннадцатиметрового после игры рукой Иванова. Лунев угадал направление удара, но немного не дотянулся.

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«Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве — Сергей Петров рукой оставил мяч, чтобы не позволить Дзюбе выйти на голевую позицию.

Футбол. РПЛ. 10-й тур «Зенит» — «Краснодар» 2:1 (0:0, 2:1) «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Смольников, Нету, Ерохин (Кокорин, 46), Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 90), Дзюба (Маммана, 89), Дриусси«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Мамаев, Газинский, Классон, Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Каборе (Окриашвили, 77), СтоцкийГолы: 1:0 — 50 Дзюба, 2:0 — 65 Мак, 2:1 — 81, пенальти МамаевПредупреждения: Мартынович (14), Кузяев (17), Стоцкий (39), Газинский (48), Нету (78), Иванович (80), Паредес (83), Классон (90)Удаление: Петров (85)

После победы «Зенит» оторвался в турнирной таблице РПЛ от идущего вторым «Краснодара» на 6 очков — 25 против 19.

В 11 туре «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», «Краснодар» примет «Ахмат». Матчи пройдут 21 октября. 0