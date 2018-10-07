«Зенит» — «Краснодар»: счет матч 2:1, обзор голов

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 50-й минуте Кокорин начал атаку, отдал пас слева на Дриусси, тот мягко навесил в район вратарской, где Артем Дзюба головой переправил мяч в нижний угол. 1:0.
Спустя 15 минут «Зенит» удвоил преимущество. За перехватом в центре поля последовал тонкий пас Кокорина на Роберта Мака, который выбежал один на один с голкипером. 2:0.
Гости смогли отыграть лишь один гол. На 81-й минуте Павел Мамаев был точен с одиннадцатиметрового после игры рукой Иванова. Лунев угадал направление удара, но немного не дотянулся.
«Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве — Сергей Петров рукой оставил мяч, чтобы не позволить Дзюбе выйти на голевую позицию.
После победы «Зенит» оторвался в турнирной таблице РПЛ от идущего вторым «Краснодара» на 6 очков — 25 против 19.
В 11 туре «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», «Краснодар» примет «Ахмат». Матчи пройдут 21 октября. 0