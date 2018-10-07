Терри объявил о завершении карьеры

Джон Терри
guardian.ng
Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.
«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры.
Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри.
В сентябре англичанин был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьей принял решение отказаться от подписания контракта с «красно-белыми».
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе «Астон Виллы». 0