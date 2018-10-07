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    Терри объявил о завершении карьеры

    Сборная Англии Футбол Англии Челси Астон Вилла
    Бывший защитник сборной Англии Джон Терри принял решение завершить игровую карьеру.

    Джон Терри
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    Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.

    «После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры.

    Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри.

    В сентябре англичанин был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьей принял решение отказаться от подписания контракта с «красно-белыми».

    Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе «Астон Виллы». 0

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