Терри объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Англиипринял решение завершить игровую карьеру.

Джон Терри guardian.ng 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram.

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильно время для завершения игровой карьеры.

Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами», — написал Терри.

В сентябре англичанин был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьей принял решение отказаться от подписания контракта с «красно-белыми».

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе «Астон Виллы». 0