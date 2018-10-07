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    «Саутгемптон» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.10.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Челси Календарь АПЛ
    В 16:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс, Маноло Габбьядини.

    «Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Эден Азар, Оливье Жиру, Willian.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Саутгемптон» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:1. 0

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