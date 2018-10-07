Саутгемптон — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.10.2018)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Дэнни Ингс, Маноло Габбьядини.
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Росс Баркли, Эден Азар, Оливье Жиру, Willian.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Саутгемптон» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 0:1. 0