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    «Ливерпуль» и «МанСити» сыграли вничью

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Календарь АПЛ
    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 0:0.

    На протяжении больше части игры команды действовали слишком осторожно. Что говорить, если в первом тайме они так и не нанесли ни одного удара в створ.

    На 84-й минуте мог случиться переломный момент, ведь арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота «красных» за фол Вирджила ван Дейка на Лерое Сане. Впрочем, Рияд Марез с точки пробил над перекладиной.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 0:0 (0:0)
    «Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Милнер (Кейта, 29), Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Старридж, 72)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг (Сане, 76), Агуэро (Габриэл Жезус, 66)Предупреждения: Бернарду Силва (21), Агуэро (56), Менди (64), Вейналдум (90)

    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» набрали по 20 очков и по этому показателю сравнялись с «Челси». Именно данная тройка лидирует в Премьер-лиге. 0

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