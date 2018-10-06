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    «Рубин» — «Урал»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Рубин — Урал: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.10.2018)

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    В 19:00 в РФПЛ начнётся матч «Рубин» — «Урал».

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Рубин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Урал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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