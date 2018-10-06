«Ростов» дома уступил «Оренбургу»

с минимальным счетом уступилв матче 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Ростов» не справился с соперником на своем поле twitter.com/fcorenburg 100% Высокие коэффициенты Играть!

Единственный гол забил защитник Сергей Терехов на 11-й минуте. Сравнять счет хозяевам поля так и не удалось.

«Ростов» с 18 очками остался на третьем месте в турнирной таблице, «Оренбург» набрал 14 баллов и поднялся на шестую строчку.