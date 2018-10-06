«Ростов» дома уступил «Оренбургу»

«Ростов» не справился с соперником на своем поле
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Единственный гол забил защитник Сергей Терехов на 11-й минуте. Сравнять счет хозяевам поля так и не удалось.
«Ростов» с 18 очками остался на третьем месте в турнирной таблице, «Оренбург» набрал 14 баллов и поднялся на шестую строчку.
РПЛ. 10-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» — 0:1 (0:1)
Гол: Терехов, 11«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов, 86), Кьяртанссон (Шомуродов, 58)«Оренбург»: Фролов, Малых, Андреев, Ойеволе, Сиваков, Терехов, Мишкич (Чиркин, 83), Афонин, Сутормин, Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70)Предупреждения: Андреев, 23. Паршивлюк, 37. Афонин, 54. Мишкич, 82. Гацкан, 90+1. Ойеволе, 90+2. Сутормин, 90+2. Чуканов, 90+3