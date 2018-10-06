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    «Крылья Советов» без Тихонова обыграли «Динамо»

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    «Крылья Советов» переиграли «Динамо» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0.

    Сергей Корниленко
    Сергей Корниленко
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    Единственный гол встречи на счету у форварда Сергея Корниленко.

    «Крылья Советов» набрали десять очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» (10) — на 13-м.

    Этот матч стал первым для самарского клуба после отставки главного тренера Андрея Тихонова. Новым наставником «Крыльев» стал Миодраг Божович, который пока не приступил к работе.

    РПЛ. 10-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0)
    Гол: Корниленко, 51«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Надсон, Денисов (Полуяхтов, 70), Канунников, Антон, Ланин, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81)«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Тетте (Черных, 78), Соу, Панченко, Кардозу, Жоаузинью, ЛуценкоПредупреждения: Козлов, 9. Канунников, 48. Жоаузинью, 48. Кардозу, 59. Тетте, 73, Евгеньев, 76. Рохель, 86. Шуньич, 90+1. Рыжиков, 90+2
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