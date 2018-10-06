«Крылья Советов» без Тихонова обыграли «Динамо»

переигралив матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0.

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Единственный гол встречи на счету у форварда Сергея Корниленко.

«Крылья Советов» набрали десять очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» (10) — на 13-м.

Этот матч стал первым для самарского клуба после отставки главного тренера Андрея Тихонова. Новым наставником «Крыльев» стал Миодраг Божович, который пока не приступил к работе.