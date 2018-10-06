Карпин пожаловался на газон после концерта Басты

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча против «Оренбурга» (0:1) в десятом туре чемпионата России.

«Я был бы расстроен, если бы мы создали один голевой момент, а соперник три-четыре момента. Сегодня было наоборот. К сожалению, не удалось начало матча — начинаем что-то выдумывать в защите, привезли сами себе два момента — в штангу на первой минуте и гол. После гола этого претензий к команде быть не может, сделали все что смогли, но не удалось забить.

Надо не только на результат смотреть, но и на игру. От игры получил удовольствие, от результата нет.

Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало — смешно.

Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова». 0