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    «Боруссия Д» — «Аугсбург»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Боруссия Д — Аугсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.10.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Аугсбург Календарь Бундеслиги
    В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Боруссия Д» — «Аугсбург».

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Аугсбург» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия Д» — «Аугсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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