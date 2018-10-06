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    Бердыев будет смотреть в турнирную таблицу в конце сезона

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    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги победного матча с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

    Курбан Бердыев
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    «Если говорить о первом тайме, о начале игры, то все делали правильно, правильно стояли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра вроде как смотрелась.

    Как только стали неправильно стоять, усложнять, делать из простого сложное, все потеряли. Игра в обороне, в атаке оставляет желать лучшего. Слава богу, что выиграли.

    В турнирную таблицу мы не смотрим, от тура к туру готовимся. В конце сезона будем смотреть таблицу.

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    • Замечания Азмуну по ходу матча? Я уже сказал, что структурно неправильно стояли. Они знают, как надо играть, но есть моменты, где стараются усложнять. И в конце мы перешли на 5-4-1, где нужно было закрывать только центр, а не смещаться вправо-влево, что они делали при 5-3-2», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». 0

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