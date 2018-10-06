Бердыев будет смотреть в турнирную таблицу в конце сезона

Главный тренер «Рубина»подвел итоги победного матча с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

«Если говорить о первом тайме, о начале игры, то все делали правильно, правильно стояли, ничего не выдумывали, не усложняли. Игра вроде как смотрелась.

Как только стали неправильно стоять, усложнять, делать из простого сложное, все потеряли. Игра в обороне, в атаке оставляет желать лучшего. Слава богу, что выиграли.

В турнирную таблицу мы не смотрим, от тура к туру готовимся. В конце сезона будем смотреть таблицу.

Замечания Азмуну по ходу матча? Я уже сказал, что структурно неправильно стояли. Они знают, как надо играть, но есть моменты, где стараются усложнять. И в конце мы перешли на 5-4-1, где нужно было закрывать только центр, а не смещаться вправо-влево, что они делали при 5-3-2», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». 0