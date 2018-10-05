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    Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

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    По итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия приблизилась к Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА.

    «Краснодар» обыграл «Севилью»
    «Краснодар» обыграл «Севилью»
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    На этой неделе ЦСКА оказался сильнее «Реала» (1:0), «Локомотив» проиграл «Шальке» (0:1), «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3), «Зенит» обыграл «Славию» (1:0), а «Краснодар» победил в матче с «Севильей» (2:1). Таким образом, Россия заработала 1,166 балла.

    Французы по итогам недели набрали 0,666 балла, а португальцы, которые являются ближайшими преследователями России, сумели заработать 1,200 балла.

    Рейтинг ассоциаций УЕФА:

    1. Испания — 89,712
    2. Англия — 67,748
    3. Италия — 67,725
    4. Германия — 62,641
    5. Франция — 52,165
    6. Россия — 47,049
    7. Португалия — 41,632
    8. Украина — 35,900
    9. Бельгия — 35,500
    10. Турция — 32,200.

    Стоит отметить, что рейтинг страны определяется на основании коэффициентов за последние пять сезонов. 0

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