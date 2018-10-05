Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам матчей 2-го тура группового этапаприблизилась к

«Краснодар» обыграл «Севилью» ФК «Краснодар» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На этой неделе ЦСКА оказался сильнее «Реала» (1:0), «Локомотив» проиграл «Шальке» (0:1), «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3), «Зенит» обыграл «Славию» (1:0), а «Краснодар» победил в матче с «Севильей» (2:1). Таким образом, Россия заработала 1,166 балла.

Французы по итогам недели набрали 0,666 балла, а португальцы, которые являются ближайшими преследователями России, сумели заработать 1,200 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 89,712

2. Англия — 67,748

3. Италия — 67,725

4. Германия — 62,641

5. Франция — 52,165

6. Россия — 47,049

7. Португалия — 41,632

8. Украина — 35,900

9. Бельгия — 35,500

10. Турция — 32,200.

Стоит отметить, что рейтинг страны определяется на основании коэффициентов за последние пять сезонов. 0