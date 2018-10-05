Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

На этой неделе ЦСКА оказался сильнее «Реала» (1:0), «Локомотив» проиграл «Шальке» (0:1), «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3), «Зенит» обыграл «Славию» (1:0), а «Краснодар» победил в матче с «Севильей» (2:1). Таким образом, Россия заработала 1,166 балла.
Французы по итогам недели набрали 0,666 балла, а португальцы, которые являются ближайшими преследователями России, сумели заработать 1,200 балла.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания — 89,712
2. Англия — 67,748
3. Италия — 67,725
4. Германия — 62,641
5. Франция — 52,165
6. Россия — 47,049
7. Португалия — 41,632
8. Украина — 35,900
9. Бельгия — 35,500
10. Турция — 32,200.
Стоит отметить, что рейтинг страны определяется на основании коэффициентов за последние пять сезонов. 0