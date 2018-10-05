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    «Днепр См» — «Торпедо Владимир»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

    Днепр См — Торпедо Владимир: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.10.2018)

    Футбол России
    В 18:30 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч «Днепр См» — «Торпедо Владимир».

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    Последний матч между собой: «Торпедо Владимир» — «Днепр См» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Днепр См»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Днепр См» — «Торпедо Владимир». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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