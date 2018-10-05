Перед Божовичем поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте подтвердили информацию о назначениина пост главного тренера.

Соглашение клуба с черногорским специалистом рассчитано на два с половиной года.

На этом посту Божович сменил Андрея Тихонова, который ранее был отправлен в отставку.

Директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов заявил, что перед новым наставником поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы через три года.

«Это серьезный тренер, который хорошо знает российский футбол. Многие его даже не считают иностранным специалистом, ведь черногорец проработал в России много лет и стал здесь своим. "Крылья Советов" стали для него уже седьмым российским клубом. Я с Миодрагом прекрасно работал в "Ростове", мы выиграли Кубок России, попали в Лигу Европы. При выборе нового тренера у нас не было никаких сомнений, что им должен стать Божович.

Во многих клубах он добивался лучших результатов в их истории. С пермским "Амкаром" он стал четвертым в чемпионате, дошел до финала Кубка России, с тульским "Арсеналом" занял седьмое место в прошлом сезоне, "Ростов" выиграл при нем первый трофей. Божович любит Россию, чувствует себя здесь комфортно.

Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в премьер-лиге, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы. У "Крыльев Советов" прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках», — цитирует Шикунова «Р-Спорт». 0