«Зенит» — «Славия»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Петербургскийи пражскаяобъявили свои составы на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Зенит»: Лунев, Анюков (капитан), Иванович, Нету, Набиуллин, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Дзюба, Мак.

Запасные: Лодыгин, Кокорин, Кузяев, Шатов, Смольников, Мевля, Заболотный.

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Гушбауэр, Соучек (капитан), Стох, Траоре, Эмргал, Матоушек.

Запасные: Вантруба, Коварж, Зелены, Дели, Бэлуцэ, Фрыдрых, Валента.

Поединок состоится сегодня, 4 октября, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и начнется в 19:55 мск.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.76, на успех «Славии» — 4.50, на ничью — 3.80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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